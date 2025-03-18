Хинштейн назвал количество саперов, которые будут разминировать Курскую область

Хинштейн заявил об увеличении числа саперов в Курской области до тысячи человек

Группировка саперов, разминирующих Курскую область, вырастет до тысячи человек. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

18 марта Хинштейн встретился с начальником инженерных войск Вооруженных сил РФ Юрием Ставицким и обсудил с ним ход работы по разминированию курского приграничья.

«Как сообщил Юрий Михайлович, группировка саперов в Курской области максимально возрастет — до тысячи человек», — написал глава региона.

По его словам, инженерным войскам помогут добровольцы отряда «Барс-Курск» и сотрудники МЧС.

Хинштейн отметил, что саперы уже начали работать в 36 населенных пунктах региона. Они уже разминировали 19 тысяч гектаров территории, более 370 км дорог и 6,7 тысячи зданий, добавил врио губернатора.

15 марта он заявил, что оперативный штаб ограничил въезд людей в освобожденные территории Курской области, поскольку неразорвавшиеся боеприпасы и заминированные участки создают реальную угрозу жизни. Хинштейн отметил, что российские саперы находят запрещенные Женевской конвенцией боеприпасы, включая кассетные противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток». Он добавил, что по мере продвижения саперов граница зоны, куда въезд гражданам сейчас ограничен, будет сокращаться.

Ранее было названо количество снарядов, обезвреженных в Курской области с момента вторжения ВСУ.