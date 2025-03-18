Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Хинштейн назвал количество саперов, которые будут разминировать Курскую область

Хинштейн заявил об увеличении числа саперов в Курской области до тысячи человек
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Группировка саперов, разминирующих Курскую область, вырастет до тысячи человек. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

18 марта Хинштейн встретился с начальником инженерных войск Вооруженных сил РФ Юрием Ставицким и обсудил с ним ход работы по разминированию курского приграничья.

«Как сообщил Юрий Михайлович, группировка саперов в Курской области максимально возрастет — до тысячи человек», — написал глава региона.

По его словам, инженерным войскам помогут добровольцы отряда «Барс-Курск» и сотрудники МЧС.

Хинштейн отметил, что саперы уже начали работать в 36 населенных пунктах региона. Они уже разминировали 19 тысяч гектаров территории, более 370 км дорог и 6,7 тысячи зданий, добавил врио губернатора.

15 марта он заявил, что оперативный штаб ограничил въезд людей в освобожденные территории Курской области, поскольку неразорвавшиеся боеприпасы и заминированные участки создают реальную угрозу жизни. Хинштейн отметил, что российские саперы находят запрещенные Женевской конвенцией боеприпасы, включая кассетные противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток». Он добавил, что по мере продвижения саперов граница зоны, куда въезд гражданам сейчас ограничен, будет сокращаться.

Ранее было названо количество снарядов, обезвреженных в Курской области с момента вторжения ВСУ.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами