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СК расследует минирование ВСУ населенного пункта под Суджей

СК: в населенном пункте под Суджей в результате минирования ранен мужчина
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Максим Блинов/РИА Новости

Следственный комитет (СК) РФ расследует обстоятельства минирования украинскими военными населенного пункта в Суджанском районе Курской области, в результате которого получил травмы мирный житель. Он подорвался на мине, сообщает ТАСС.

«В ходе допроса пострадавший рассказал военным следователям об обстоятельствах случившегося. Эти действия украинских боевиков квалифицированы как террористический акт (ст. 205 УК РФ)», — сказали агентству в пресс-службе ведомства.

Как установили правоохранители, летом прошлого года украинские боевики, незаконно вторгшиеся на территорию Российской Федерации, заминировали улицы и отдельные участки местности в Суджанском районе Курской области.

24 марта сообщалось, что СК РФ зафиксировал доказательства прицельной атаки украинских войск на жилой массив в двух районах Курской области. По данным ведомства, в период с 21 по 22 марта украинские военные совершили атаку с помощью беспилотного летательного аппарата на жилой дом в Беловском районе и территорию частного сектора в поселке Конышевка Конышевского района. В результате этих действий пострадали два мирных жителя.

13 марта Минобороны РФ заявило о полном освобождении Суджи в Курской области от украинских формирований. В боях за населенный пункт принимали участие подразделения группировки войск «Север».

Ранее сообщалось, что ВС России взяли под полный контроль движение по дороге от Украины на Суджу.

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Атаки на Курскую область
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