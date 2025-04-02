ВСУ обстреляли село Харьковской области с применением дрона «Вампир»

ВСУ обстреляли Новоегоровку в Харьковской области с применением дрона «Вампир»

Украинские войска с использованием дрона «Вампир» обстреляли село Новоегоровка в Харьковской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев.

В результате атаки более восьми домов получили повреждения, при этом никто не пострадал.

«По оперативной информации, в результате теракта, совершенного украинскими неонацистами, мирные жители не пострадали. Повреждены более восьми домовладений», — говорится в публикации.

Сотрудники ВГА Купянского района в данный момент собирают информацию о повреждениях с целью оказания необходимой поддержки населению в восстановлении жилых домов.

2 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что трое мирных жителей региона получили ранения во время атаки украинских дронов. Под обстрел попал Грайворонский округ. Так, на дороге между селом Луговка и хутором Масычево беспилотники атаковали два автомобиля.

Ранее в сети появилось видео падения беспилотника на улице в Таганроге.