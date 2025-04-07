Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ в Курской области за сутки

Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли в Курской области 150 человек

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли в Курской области более 150 человек. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Среди потерянных ВСУ транспортных средств оказались бронетранспортер, две боевые бронированные машины, семь автомобилей. Также были уничтожены миномет и два пункта управления беспилотниками.

До этого сообщалось, что специалисты обезвредили более 2,1 тыс. боеприпасов и 27 взрывоопасных предметов иностранного производства в Курской области.

Фермеры регулярно обращаются в экстренные службы и рассказывают об обнаруженных снарядах. В связи с этим представителям МЧС РФ ежедневно приходится работать на полях, осматривая земли и уничтожая боеприпасы. За минувшую неделю специалисты обследовали около 3000 квадратных метров сельскохозяйственных угодий и прилегающих к ним территорий.

5 апреля российские военные нанесли удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах трех населенных пунктов в Курской области и 12 населенных пунктов в Сумской области. В Минобороны уточнили, что часть подвергшихся ударам позиций украинских формирований располагалась около населенных пунктов Журавка, Басовка, Храповщина, Владимировка, Локня, Водолаги, Юнаковка, Мирополье, Беловоды и Новониколаевка.

Ранее в администрации Курской области рассказали, сколько саперов будут задействованы в разминировании территории региона.