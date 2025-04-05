ВС РФ поразили живую силу и технику ВСУ в двух регионах

За минувшие сутки российские военные нанесли удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах трех населенных пунктов в Курской области и 12 населенных пунктов в Сумской области.. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

Из заявления следует, что подразделения группировки войск «Север» ударили по местам скопления личного состава и техники пяти бригад ВСУ в Курской области. Цели находились у населенных пунктов Горналь, Олешня и Гуево.

«Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника <...> в Сумской области», — добавили в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что часть подвергшихся ударам позиций украинских формирований располагалась рядом с населенными пунктами Приволье и Садки. Другие подразделения ВСУ находились около населенных пунктов Журавка, Басовка, Храповщина, Владимировка, Локня, Водолаги, Юнаковка, Мирополье, Беловоды и Новониколаевка.

Утром 5 апреля журналисты ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры сообщили, что в настоящее время на окраинах Олешни в Курской области идут ожесточенные бои. ВСУ активно используют бронированную технику на данном участке фронта, но Вооруженные силы РФ продолжают выдавливать их из населенного пункта.

Ранее в группировке войск «Север» рассказали, сколько украинских солдат пропали без вести при вторжении в Курскую область.