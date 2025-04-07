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В зоне СВО погиб 18-летний боец ВСУ, заключивший молодежный контракт

В зоне СВО погиб 18-летний украинец, заключивший молодежный контракт с ВСУ
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prava.molod/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В зоне СВО погиб 18-летний гражданин Украины Александр Самойлович, подписавший молодежный контракт с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Военное дело»‎.

Известно, что юноша вступил в нацбат «Волки Да Винчи»‎. Самойлович, как уточняет канал, погиб 5 апреля.

До этого сообщалось, что граждан Украины, которые поступили в учебные заведения за рубежом после февраля 2022 года, могут лишить права на отсрочку от мобилизации. Об этом заявил депутат парламента Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Он уточнил, что правительство Украины подготовило законопроект, который вносит «уточнения» в правила получения отсрочек студентами и преподавательским составам. Документ рассмотрит Верховная рада.

Согласно изменениям, те, кто начал обучение за границей после февраля 2022 года, не получат отсрочку от мобилизации. Кроме того, право на отсрочку потеряют мужчины старше 25 лет, получающие второе образование того же или более низкого уровня, чем уже имеющееся. Депутат отметил, что эти уточнения были необходимы из-за того, что суды в некоторых случаях вставали на сторону получавших второе образование украинцев, доказывавших свое право на отсрочку.

Ранее киевского блогера избили возле военкомата, а заступившегося за него отца задержали.

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