ВСУ вновь уличили в нарушении моратория на удары по объектам энергетики РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаковать объекты энергетической инфраструктуры России, несмотря на публично принятые обязательства. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«7 апреля в результате обстрела ВСУ из-за повреждения трансформатора отключена трансформаторная подстанция филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго», — рассказал глава региона.

Он отметил, что пострадавших в результате этой атаки нет. На месте происшествия организованы аварийно-восстановительные работы.

До этого Минобороны РФ вновь обвинило ВСУ в нарушении соглашения о прекращении ударов по энергообъектам. По данным ведомства, за прошедшие сутки было зафиксировано шесть атак на объекты российской энергетики со стороны украинской армии.

2 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва довела до сведения Вашингтона информацию о нарушениях Киевом соглашения. Американской стороне передали список со всеми энергетическими объектами России, которые были атакованы после начала действия моратория. Американцы обещали дать оперативный ответ на этот счет.

Ранее Трамп заявил, что ему не нравятся «бомбардировки» Украины.