Украинский пленный рассказал о подготовке ВСУ к сдаче в российский плен

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) учат мобилизованных, как правильно сдаваться в российский плен. Об этом заявил пленный украинский военный Александр Симончук, пишет РИА Новости.

«Что можно делать, что нельзя, что нужно, что не нужно», — рассказал пленный боец ВСУ.

По его словам, для мобилизованных организованы специальные занятия. На них, в частности, рекомендовали не вести себя в плену слишком агрессивно или слишком активно.

До этого российские силовики рассказали о спецкурсе для ВСУ по правилам поведения в плену. Его ввели в учебном центре в Черниговской области после серии поражений украинской армии в Курской области. По данным силовиков, преподаватели учебного центра признавали, что мобилизованные насильно солдаты при первой возможности сдадутся в плен. Их учат не болтать там лишнего.

В марте пленный из 12-го батальона Нацгвардии Украины Назар Воличенко в ходе допроса сообщил о приказе командования ВСУ расстреливать всех военных, которые решили отступить. По его словам, многие бойцы украинской армии сдаются в плен, так как не видят смысла продолжать дальнейшие боевые действия. По этом же причине сам Воличенко оказался в плену у Вооруженных сил России.

Ранее группа украинских военных сдалась в плен ВС РФ после получения агитлистовок.