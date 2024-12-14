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Российские военные ликвидировали высокопоставленного командира ВСУ

Военкор Поддубный: российские бойцы ликвидировали майора ВСУ Дупешко

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные уничтожили высокопоставленного командира Вооруженных сил Украины (ВСУ) — главу разведки 25-й украинской бригады майора Николая Дупешко. Об этом сообщил военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

По его словам, Дупешко был одним из офицеров, которые прошли переподготовку для соответствия стандартам армии США. Майор был ликвидирован с помощью беспилотника на Покровском направлении, отметил военкор. Других подробностей операции по ликвидации высокопоставленного командира ВСУ он не рассказал.

В октябре сообщалось, что на Харьковском направлении было уничтожено 170 бойцов ВСУ, среди которых находились военнослужащие двух элитных стрелковых батальонов украинской армии.

В августе Вооруженные силы РФ поразили ракетным ударом один из ключевых командных пунктов ВСУ на Харьковском направлении, где могли находиться четыре высокопоставленных офицера генштаба ВСУ и Нацгвардии Украины, которые разрабатывали план нападения на Курскую область.

Ранее российские военные ликвидировали подразделение колумбийских наемников в зоне СВО.

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