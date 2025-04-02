Снайпер ВС РФ рассказал о негативной реакции бойцов ВСУ на возможный обмен

Украинские солдаты не хотят идти на обмен, опасаясь, что командование ВСУ снова отправит их в зону боевых действий. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал снайпер 40-й бригады морской пехоты ВС РФ с позывным «Коваль».

«Кого мы взяли в плен, кто сдался. Первых двоих, которых взяли, один еще даже не понимал, что с ним будет. <...> Вот его первые слова, когда они вышли из подвала, он сказал, цитирую: «Умоляю, не отдавайте на обмен!» — сообщил российский солдат.

По словам «Коваля», пленные украинцы знают об отступлении своей армии и понимают, что максимум через месяц после обмена снова окажутся в окопе.

До этого пленный украинский военный Александр Симончук рассказал, что при подготовке мобилизованных им рассказывали, как сдаваться в плен российской армии. На них, в частности, рекомендовали не вести себя в плену слишком агрессивно или слишком активно.

Сообщалось, что курс для пленных ввели в учебном центре в Черниговской области после серии поражений украинской армии в Курской области. По данным силовиков, преподаватели учебного центра признавали, что мобилизованные насильно солдаты при первой возможности сдадутся в плен. Их учат не болтать лишнего.

Ранее стало известно, что Москва и Киев договорились о взаимной передаче посылок для пленных.