Жители Суджанского района Курской области рассказали о преступлениях солдат ВСУ против мирных жителей. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

По ее словам, один из граждан рассказал, как в августе 2024 года в селе Заолешенка Суджанского района украинские военные убили местного жителя, который проезжал по улице на велосипеде.

Жительница села Казачья Локня Суджанского района рассказала следователям о жестоких пытках и убийстве российского военного 21 августа 2024 года. В том же селе 7 августа незаконно вторгшиеся в Россию украинские военные расстреляли в спину супруга другой жительницы, который шел в продуктовый магазин.

Помимо этого, в январе в Судже погибла женщина в результате сброса снаряда ВСУ на частный дом, добавили в СК.

До этого эвакуированные жители села Казачья Локня рассказали, что солдаты ВСУ пытались убедить граждан уезжать на Украину, при этом рассказывая о ненависти соотечественников к ним.

Ранее силовики заявили, что командиры ВСУ угрожают бойцам репрессиями за выход из Суджи.