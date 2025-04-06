РИА Новости: украинский солдат вырвал у пенсионерки зуб, думая, что он золотой

Украинский солдат, участвовавший в оккупации Курской области, вырвал у российской пенсионерки зуб, думая, что он золотой. Об этом РИА Новости рассказала пострадавшая, 72-летняя Мария Стремоухова.

Жительница Мартыновки рассказала, что во время оккупации солдаты ВСУ выгнали ее из собственного дома и заставили уехать в Суджу, где ВСУ концентрировали беженцев.

«По пути они у меня вырвали у меня вот зуб. Зуб они мне не выбили, а вырвали. У меня коронка была. Они думали, что золотая. Ну а у меня была обыкновенная простая коронка <...> Ну он взял и вырвал», — рассказала Стремоухова.

Женщина добавила, что по-украински умоляла мучителей не трогать ее, но украинских солдат это не остановило — они пригрозили ей дальнейшей расправой, если Стремоухова будет распространяться об издевательствах.

Стремоухову спасли вместе с другими жителями Курского приграничья, в данный момент женщина находится в безопасности.

До этого официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что ведомство собирает данные о преступлениях украинских войск в Курской области во время оккупации приграничных территорий.

Ранее пленный боец ВСУ раскритиковал план отступления из Суджи.