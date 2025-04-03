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Раскрыты гонорары воевавших на стороне ВСУ в Курской области иностранных наемников

Mash: воевавшим за ВСУ в Курской области наемникам платили от $30 тысяч
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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Гонорар иностранных наемников, которые в составе Вооруженных сил Украины вторглись в Курскую область, начинался от $30 тыс. Об этом сообщил Mash.

По данным канала, наемников делят по определенным рангам в соответствии с их квалификацией и гражданством. Например, грузинский наемник Ратти Бурдули, у которого есть опыт работы охранника VIP-персон в Афганистане, трудился за минимальную сумму в $30 тыс. А уроженцы Франции или наемники из других страны Европы получали в несколько раз больше.

До этого РИА Новости писало, что украинские военные получают десятки тысяч американских долларов за расправы над волонтерами в Курской области. Житель региона рассказал, что сам является волонтером и помогает согражданам покинуть приграничные районы. По информации журналистов, на его счету десятки эвакуированных жителей Курской области.

Как отметил источник, у бойцов Вооруженных сил Украины есть доплаты за атаки на российских волонтеров. Одна подобная расправа оценивается в $5 тыс., подчеркнул он.

Ранее в Совфеде предсказали, что молодые контрактники ВСУ не доживут до выплат и льгот.

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