Минобороны подало многомиллионный иск к производителю средств борьбы с беспилотниками

Министерство обороны России подало иск к ОАО «Владимирский завод «Электроприбор», которое занимается производством средств борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом ТАСС сообщили в Арбитражном суде Москвы.

«Истец считает, что ответчик не выполнил свои обязательства, предусмотренные контрактом. Сумма исковых требований составляет 57 млн 502 тысячи 195 рублей», — сказали в суде.

В суде добавили, что иск приняли к производству. Подробности дела не уточняются.

В конце октября Минобороны подало три иска к АО «Научно-исследовательский машиностроительный институт им. В.В. Бахирева», который осуществляет разработку снарядов и артиллерии для нужд Вооруженных сил РФ. Общая сумма исков составляет 29 млн 330 тыс. рублей.

1 ноября стало известно, что совокупная сумма по искам министерства обороны России к «Военно-строительной компании» значительно увеличилась и составила 13,8 млрд рублей. При этом в 2024 году большинство исков были предъявлены в августе — всего 73 обращения.

Ранее суд арестовал имущество обвиняемых в многомиллионном хищении у Минобороны РФ.