Минобороны РФ подало в суд на производителя спутников

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск министерства обороны России к производителю космических аппаратов АО «Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнева» из Красноярска. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на материалы суда.

Оборонное ведомство хочет взыскать с производителя спутников неустойку по госконтракту от 1 сентября 2014 года. Другие подробности не уточняются.

Судя по данным картотеки, иск поступил 15 ноября, а заседание по нему состоится 17 января.

В пятницу стало известно, что Минобороны РФ подало иск к ОАО «Владимирский завод «Электроприбор», которое занимается производством средств борьбы с беспилотными летательными аппаратами, на 57,5 млн рублей.

23 октября сообщалось, что министерство обороны РФ подало три иска на общую сумму 29,3 млн к АО «Научно-исследовательский машиностроительный институт им. В.В. Бахирева» (НИМИ), который осуществляет разработку снарядов и артиллерии для нужд Вооруженных сил России. Источник, знакомый с материалами дела, рассказал агентству, что часть исков связаны с неудовлетворительным, как считают представители военного ведомства, проведением работ по модернизации вооружений для нужд российской армии.

Ранее совокупная сумма по искам Минобороны к «Военно-строительной компании» значительно увеличилась.