Глава МО Белоруссии назвал уникальной операцию по размещению ядерного оружия

Операция по размещению российского тактического ядерного оружия в Белоруссии стала уникальной по своим скорости и скрытности. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил министр обороны республики Виктор Хренин.

По его словам, сначала решение о размещении ядерного оружия было принято на уровне глав двух государств. Далее перед военными ведомствами РФ и Белоруссии была поставлена соответствующая задача.

«Мы также быстро определились, как мы будем осуществлять этот процесс. Всех деталей я не буду раскрывать, но скажу — была проведена уникальная по скорости и скрытности операция», — подчеркнул Хренин.

Он добавил, что Москва и Минск приняли решение по размещению ядерного оружия из-за нарушения обещаний, данных западными государствами. В том числе речь идет о договоренностях с НАТО, касающихся расширения военного блока на Восток.

10 декабря 2024 года президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что на территории страны действительно размещено ядерное оружие. Как он сказал, в республику были завезены десятки боеголовок.

Ранее в Совете безопасности Белоруссии назвали цели размещения ядерного оружия в стране.