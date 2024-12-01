Украина использует свои черноморские порты в Одессе и Николаеве для поставок вооружения, в частности, надводных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявил РИА Новости спикер парламента Крыма Владимир Константинов.

«Киевский режим, безусловно, задействует свои черноморские порты для поставок оружия... Все надводные БПЛА они получают по Черному морю, а эта опасность непосредственно для Крыма», — сказал парламентарий.

По его словам, Вооруженным силам РФ нужно установить контроль над портами в Одессе и Николаеве, чтобы урегулировать конфликт на Украине.

4 ноября бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что украинские войска в результате взрывов в Одессе потеряли большое количество вооружений, поставленных западными странами. Также, по его словам, под обстрелы нередко попадали поезда и склады Вооруженных сил Украины (ВСУ) с западной техникой.

В конце октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Великобритания, обвиняя Россию в неизбирательных ударах по украинским портам, подтвердила участие в поставках вооружений Украине по морю. По ее словам, реакция Лондона говорит о его истинном мотиве в отношении Украины, который заключается не в обеспечении безопасности поставок зерна, а в снабжении ВСУ летальным вооружением.

Ранее посольство обвинило Британию в сокрытии поставок оружия ВСУ по морю.