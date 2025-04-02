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Эксперт назвал два возможных направления на Украине для наступления ВС России

Аналитик Сивков: Николаев и Одесса являются вероятными направлениями ВС России
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Николаев и Одесса могут быть наиболее вероятными направлениями для наступления российской армии после выхода к границе Днепропетровской области. Об этом заявил доктор военных наук Константин Сивков в беседе с News.ru.

«Решаются две задачи — отрыв Украины от Черного моря и получение Черноморского бассейна, а также выход на границу Приднестровья», — сказал он.

Кроме того, армия России будет действовать и на границе Днепропетровской области, добавил Сивков.

31 марта председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что российские военные подняли триколор в поселке Разлив, который находится у административной границы Донецкой народной республики и Днепропетровской области Украины. По его словам, зачистка поселка от украинских солдат «фактически завершена».

Украинский военный корреспондент Богдан Мирошников заявил, что существует угроза «мешка», в который могут попасть бойцы ВСУ в результате прорыва российских войск в поселок Разлив. По его словам, в населенном пункте украинским военным приходится тяжело, так как у них «мало контроля». Военкор отметил, что в настоящий момент российские военные пытаются прорваться в Алексеевку и выйти через реку Волчью западнее села Константинополь в тыл украинских подразделений.

Ранее силовики сообщили о продвижении ВС РФ к позициям ВСУ в Днепропетровской области.

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