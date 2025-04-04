МО РФ сообщило о семи групповых ударах по Украине за неделю

МО РФ сообщило о семи групповых ударах дронами и ракетами по Украине

Министерство обороны РФ сообщило, что в неделю с 29 марта по 4 апреля ВС РФ нанесли по Украине семь групповых ударов дронами и высокоточным оружием.

По данным ведомства, в результате атак была поражена инфраструктура военных аэродромов, предприятие ракетно-космической промышленности Украины, пункты управления, цеха сборки и места хранения ударных беспилотников. Отмечается, что целью атак также были склады боеприпасов, места производства взрывчатки и пункты размещения Вооруженных сил Украины.

21 марта ВС РФ нанесли тринадцать ударов высокоточным оружием и БПЛА за неделю, а в первую неделю марта Россия нанесла групповой удар по связанным с ВПК Украины энергообъектам.

7 марта министр энергетики страны Герман Галущенко сообщил, что на Украине зафиксировали массированную ракетную атаку на энергетическую, газовую и военную инфраструктуру страны.

Ранее российские военные атаковали украинские цеха по производству дронов.