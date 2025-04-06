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Военный аналитик назвал цель продвижения ВС РФ в Сумской области

Леонков: ВС РФ продолжат освобождать Сумскую область для создания буферной зоны
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы РФ продолжат продвигаться в Сумской области Украины, чтобы создать там буферную зону для защиты приграничных регионов России от обстрелов со стороны украинской армии. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«Мы уже частично зашли в Сумскую область и будем продолжать там движение, потому что одна из задач, которая давно ставилась перед нашими подразделениями, — создание так называемой буферной зоны, с которой противник не вел бы обстрелы нашей территории, наших энергообъектов», — сказал он.

Когда российские военные окончательно вытеснят Вооруженные силы Украины из Курской области, то пойдут дальше, добавил Леонков.

До этого бывший заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества министерства обороны РФ Евгений Бужинский сказал, что для обеспечения зоны безопасности в Курской области ВС РФ необходимо углубиться в Сумскую область Украины. Он напомнил про заявление российского президента Владимира Путина о создании зоны безопасности вдоль государственной границы РФ. По словам генерала, такая зона нужна, чтобы ВСУ своей ствольной артиллерией — американскими гаубицами М777, французскими «Цезарями» и польскими «Крабами», чьи снаряды могут лететь на 40 км, не добивали до территории РФ. Он отметил, что для этого ВС России следует выйти в пригороды Сум.

Бужинский также выразил мнение, что, если в дальнейшем дело дойдет до территориальных разменов, Российская Федерация может обменять буферную зону в Сумской и Харьковской областях на еще не освобожденные территории тех регионов, которые вошли в состав страны.

Ранее стало известно о подготовке ВСУ к обороне в Сумской области.

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