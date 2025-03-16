Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский генерал высказался о создании зоны безопасности вдоль границы РФ

Генерал Бужинский: ВС России необходимо выйти в пригороды Сум
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Для обеспечения зоны безопасности в Курской области Вооруженным силам России необходимо углубиться в Сумскую область Украины. Об этом в интервью aif.ru заявил бывший заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества министерства обороны РФ, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.

Он напомнил про заявление российского президента Владимира Путина о создании зоны безопасности вдоль государственной границы РФ. По словам генерала, такая зона нужна, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) своей ствольной артиллерией – американскими гаубицами М777, французскими «Цезарями» и польскими «Крабами», чьи снаряды могут лететь на 40 км, не добивали до территории РФ. Он отметил, что для этого ВС России следует выйти в пригороды Сум.

Бужинский также выразил мнение, что если в дальнейшем дело дойдет до территориальных разменов, Российская Федерация может обменять буферную зону в Сумской и Харьковской областях на еще не освобожденные территории тех регионов, которые вошли в состав страны.

На этой неделе Путин во время посещения пункта управления курской группировки войск предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль госграницы.

Ранее стало известно о подготовке ВСУ к обороне в Сумской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами