Для обеспечения зоны безопасности в Курской области Вооруженным силам России необходимо углубиться в Сумскую область Украины. Об этом в интервью aif.ru заявил бывший заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества министерства обороны РФ, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.

Он напомнил про заявление российского президента Владимира Путина о создании зоны безопасности вдоль государственной границы РФ. По словам генерала, такая зона нужна, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) своей ствольной артиллерией – американскими гаубицами М777, французскими «Цезарями» и польскими «Крабами», чьи снаряды могут лететь на 40 км, не добивали до территории РФ. Он отметил, что для этого ВС России следует выйти в пригороды Сум.

Бужинский также выразил мнение, что если в дальнейшем дело дойдет до территориальных разменов, Российская Федерация может обменять буферную зону в Сумской и Харьковской областях на еще не освобожденные территории тех регионов, которые вошли в состав страны.

На этой неделе Путин во время посещения пункта управления курской группировки войск предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль госграницы.

Ранее стало известно о подготовке ВСУ к обороне в Сумской области.