В Кремле оценили угрозу атаки США на Иран

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал эскалацию напряженности между США и Ираном.

«Мы считаем, что проблема должна обсуждаться только исключительно политико-дипломатическими средствами и, конечно, мы считаем, что все стороны должны абсолютно сохранять сдержанность», — заявил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что стороны должны ориентироваться на дипломатические усилия при обсуждении всех вопросов.

«Мы сейчас занимаемся восстановлением наших отношений с США, но и Иран является нашим партнером, нашим союзником, с которым мы имеем весьма развитые и многопрофильные отношения», — отметил Песков.

Президент США Дональд Трамп ранее пригрозил Ирану «невиданными ранее бомбардировками», если Вашингтон и Тегеран не достигнут соглашения по ядерной программе. Иран пообещал в таком случае ответить. Может ли США уничтожить Иран и как может выглядеть ирано-американская война — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее в МИД РФ осудили угрозы ударов по ядерным объектам Ирана и призвали к диалогу.