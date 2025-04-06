В МО РФ обвинили Киев в каждодневном нарушении режима прекращения огня по энергообъектам

МО: ВСУ с 18 марта ни на сутки не прекращали удары по российским энергообъектам

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки совершили семь атак на объекты энергетической инфраструктуры, расположенные на территории России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны (МО) РФ.

Под удар попали объекты в Крыму, Брянской, Ростовской и Воронежской областях.

В ведомстве напомнили, что 18 марта президент Украины Владимир Зеленский объявил о прекращении ударов по российской энергетической инфраструктуре в рамках договоренности с Россией.

«На деле ВСУ даже на сутки не прекращали атак по российским энергообъектам», — отмечается в сообщении.

5 апреля в российском оборонном ведомстве отметили, что ВСУ вопреки заявлениям президента Украины Владимира Зеленского о прекращении ударов по энергетическим объектам России на 30 дней, нарастили количество односторонних атак с применением дронов и артиллерийских боеприпасов.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия оставляет за собой право не соблюдать мораторий по ударам по энергообъектам Украины, если ВСУ продолжат атаковать российские объекты.

Также представитель Кремля отметил, что Россия довела до сведения США информацию о нарушениях Украиной соглашения. Американской стороне передали список со всеми энергообъектами, которые были атакованы ВСУ в период действия моратория. Песков заявил, что американцы обещали дать оперативный ответ на этот счет.

Ранее в России подсчитали, сколько раз Украина нарушила соглашение об ударах по энергообъектам.