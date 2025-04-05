Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МО заявили, что Украина увеличила количество атак по энергообъектам России

Минобороны: вопреки словам Зеленского ВСУ нарастили атаки по энергообъектам РФ
close
Министерство обороны РФ/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ), вопреки заявлениям президента Украины Владимира Зеленского о прекращении ударов по энергетическим объектам России на 30 дней, нарастили количество односторонних атак с применением дронов и артиллерийских боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, за прошедшие сутки украинские военнослужащие совершили 14 атак на российские объекты. Прилеты были зафиксированы в Брянской, Белгородской, Смоленской, Липецкой, Херсонской и Воронежской областях, а также в Донецкой народной республике (ДНР).

Атаки украинской стороны привели к тому, что некоторое оборудование предприятий вышло из строя. Помимо этого, в некоторых населенных пунктах жители остались без света.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Украины атаками на мирное население России показывают, что не планируют прекращать огонь. По ее словам, у «режима Зеленского» отсутствует политическая воля к миру.

Ранее в России подсчитали, сколько раз Украина нарушила соглашение об ударах по энергообъектам.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами