Над Гуево в Курской области военные подняли российский флаг

Над администрацией села Гуево в Суджанском районе Курской области военные подняли российский флаг. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военблогер Борис Рожин.

«Над администрацией Гуево в Курской области поднят российский флаг. Наступление наших войск в Курскую и Сумскую области продолжается», — подписал кадры военблогер.

Рожин добавил, что по его сведениям также была официально освобождена Басовка в Сумской области.

Незадолго до этого сообщалось, что за минувшие сутки российские военные нанесли удары по позициям Вооруженных сил Украины в районах трех населенных пунктов в Курской области и 12 населенных пунктов в Сумской области. Как сообщили в Минобороны РФ, подразделения группировки войск «Север» ударили по местам скопления личного состава и техники пяти бригад ВСУ в Курской области. Цели находились у населенных пунктов Горналь, Олешня и Гуево.

Ранее украинские пленные рассказали о планах ВСУ отступить из Курской области.