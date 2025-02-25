Польша подняла в воздух истребители

Польша подняла в воздух военные самолеты в связи с наблюдающейся «российской активностью». Об этом сообщило Оперативное командование польских Вооруженных сил в социальной сети X.

«В связи с активностью дальней авиации РФ, наносящей удары по объектам, находящимся в том числе на западе Украины, в воздушном пространстве Польши началась работа военной авиации», — говорится в сообщении.

Польское командование также привело в состояние повышенной готовности наземные системы противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационной разведки.

По данным польских военных, принятые меры направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с «уязвимыми районами».

ВС Польши последний раз применяли эту меру 1 февраля, до этого — 15 января, когда в Варшаву прибыл президент Украины Владимир Зеленский.

В ноябре заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик, комментируя массированный удар российских войск по энергетической инфраструктуре Украины, заявил, что если бы ракеты летели в сторону республики, то они были бы сбиты.

Ранее в Польше заявили, что плана о прекращении боевых действий на Украине не существует.