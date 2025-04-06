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Группировка «Запад» уничтожила пять станций Starlink

Группировка «Запад» уничтожила свыше 250 солдат ВСУ и пять станций Starlink
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Военнослужащие российской группировки «Запад» за сутки уничтожили свыше 250 украинских военных. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма, пишет ТАСС.

«Уничтожены 33 пункта управления БПЛА, 5 станций спутниковой связи Starlink и полевой склад боеприпасов», — рассказал он.

Кроме того, российские военные при помощи средств ПВО ликвидировали две ракеты HIMARS и 22 БПЛА самолетного типа.

Тем временем бойцы группировки войск «Запад» за прошедшие сутки уничтожили 12 пунктов управления беспилотной авиацией. Также был нанесен удар по живой силе противника в районе населенных пунктов Вольное поле, Богатырь и Новодаровка.

Утром 5 апреля журналисты ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры сообщили, что в настоящее время на окраинах Олешни в Курской области идут ожесточенные бои. ВСУ активно используют бронированную технику на данном участке фронта, но Вооруженные силы РФ продолжают выдавливать их из населенного пункта.

Ранее ВС РФ поразили живую силу и технику украинских войск в Харьковской области.

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