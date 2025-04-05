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В силовых структурах России рассказали об ожесточенных боях в Курской области

ТАСС: на окраинах Олешни в Курской области идут ожесточенные бои
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Сергей Бобылев/РИА Новости

На окраинах Олешни в Курской области идут ожесточенные бои. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры России.

Отмечается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно используют бронированную технику. Российские штурмовые группы выдавливают противника из Олешни, рассказал собеседник агентства.

Также российские операторы беспилотников и артиллеристы активно уничтожают украинских военных и их военную технику, перемалывая боевые машины и элитные подразделения, поделились в силовых структурах.

Накануне РИА Новости сообщало, что украинские войска во время боевых действий в Курской области потеряли 15 полноценных механизированных бригад. При этом общие потери ВСУ в Курской области превышают 72 тысячи человек.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

Ранее братья из Курской области эвакуировали мать на садовой тачке.

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