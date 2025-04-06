Бойцы группировки «Восток» за сутки уничтожили 140 солдат ВСУ

Военнослужащие группировки войск «Восток» за сутки уничтожили до 140 украинских военнослужащих и 12 пунктов управления беспилотной авиацией. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев, пишет ТАСС.

«В течение суток противник потерял до 140 военнослужащих, 6 автомобилей, орудия полевой артиллерии, 6 тяжелых коптеров «Баба-яга» и 12 пунктов управления беспилотной авиацией», — сказал он.

Удар по живой силе противника был нанесен в районе населенных пунктов Вольное поле, Богатырь и Новодаровка.

3 апреля Вооруженные силы России за сутки поразили предприятие ракетно-космической промышленности Украины. Отмечается, что удары нанесли авиация, беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия. Также удары пришлись по украинским военным и технике в 148 районах.

В марте сообщалось, что ВС РФ поразили пункт сборки беспилотников ВСУ в Запорожской области.

Ранее ВС РФ ликвидировали иностранных наемников при ударе по пункту дислокации СБУ.