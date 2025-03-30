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ВС РФ ликвидировали иностранных наемников при ударе по пункту дислокации СБУ

ВС России поразили пункт временной дислокации подразделений СБУ и ГУР
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские бойцы нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации подразделений Службы безопасности Украины (СБУ) и сил специальных операций Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства РФ в Telegram-канале.

«В результате удара <...> уничтожено до 170 украинских боевиков и иностранных наемников», — говорится в заявлении.

29 марта председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов рассказал, что военнослужащие страны ликвидировали 29-летнего итальянского наемника Юрия Превитали, участвовавшего в боевых действиях на стороне Украины. По его словам, иностранец находился на фронте не менее двух лет и выполнял задачи в качестве штурмовика.

До этого Telegram-канал «Военное дело» написал, что расчет ракетного комплекса «Искандер» в составе Вооруженных сил РФ нанес удар по месту размещения иностранных наемников и инструкторов из стран НАТО в Днепропетровской области Украины. Целью стали фабричные корпуса в городе Кривой Рог, которые использовались как казармы для зарубежных военнослужащих.

Ранее в Следственном комитете РФ раскрыли число иностранных наемников, принимающих участие в сражениях на стороне Украины.

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