ВС РФ ударили по ракетно-космической промышленности Украины

Вооруженные силы России за сутки поразили предприятие ракетно-космической промышленности Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Отмечается, что удары нанесли авиация, беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия.

Помимо предприятия, поражены цеха производства дронов и склады боеприпасов. Также российские военные нанесли удары по украинским военнослужащим и технике противника в 148 районах.

Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили управляемую авиационную бомбу JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства, а также 138 беспилотников ВСУ в зоне проведения спецоперации.

По данным Минобороны РФ, в общей сложности с начала проведения СВО армия Украины потеряла 660 самолетов, 283 вертолета, 49 562 беспилотника, 601 зенитный ракетный комплекс, 22 644 танка и других боевых бронированных машин, 1533 боевые машины РСЗО и другой техники.

Ранее российские войска взяли под контроль села Веселое и Лобковое.