Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 63 раза

Украинские войска за минувшие сутки 63 раза обстреляли территорию Донецкой народной республики (ДНР), выпустив 93 боеприпаса. Об этом сообщили в управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины (СЦКК).

«Шестьдесят три факта вооруженных атак ВФУ... Тридцать три вооруженные атаки — на Горловском направлении. Одна вооруженная атака - на Ясиноватском направлении», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, десять мирных жителей получили ранения, из них двоих не удалось спасти.

В предыдущие сутки было зафиксировано 59 обстрелов.

3 апреля мэр Горловки в ДНР Иван Приходько сообщил, что два жителя города пострадали в результате обстрела со стороны украинских войск. Под удар попал Никитовский район.

1 апреля украинские войска нанесли удар по пассажирскому автобусу в центре Горловки. Изначально сообщалось о 12 пострадавших людях, но позже их число выросло до 16. Как рассказала главный врач городской больницы №2 Нелли Якуненко, состояние пятерых раненых оценивалось как тяжелое.

Ранее при обстрелах ВСУ в ДНР пострадали восемь человек, в том числе подростки.