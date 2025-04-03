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В ДНР во время обстрела пострадали мирные жители

Приходько: два жителя Горловки получили ранения при обстреле со стороны ВСУ
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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Два жителя Горловки, расположенной в Донецкой народной республике (ДНР), пострадали в результате обстрела со стороны украинских войск. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр города Иван Приходько.

По его словам, удары были нанесены по жилому массиву в Никитовском районе.

«Ранены два мирных жителя», — говорится в заявлении.

В каком состоянии находятся пострадавшие граждане, в публикации не уточняется.

1 апреля украинские войска нанесли удар по пассажирскому автобусу в центре Горловки. Изначально сообщалось о 12 пострадавших людях, но позже их число выросло до 16. Как рассказала главный врач городской больницы №2 Нелли Якуненко, состояние пятерых раненых оценивалось как тяжелое.

На фоне произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. В ведомстве уточнили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали транспортное средство с помощью беспилотника.

30 марта украинский дрон атаковал автомобиль, в салоне которого находились три сотрудника телеканала «Донецк». Машина подверглась удару в Горловке, в результате два журналиста получили ранения.

Ранее в ДНР при обстреле со стороны ВСУ пострадали восемь человек, включая подростков.

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