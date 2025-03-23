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При обстрелах ВСУ в ДНР пострадали восемь человек, в том числе подростки

Пушилин сообщил, что при обстрелах ВСУ ранены 8 жителей ДНР
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Evgenii Panov/Shutterstock/FOTODOM

При обстрелах Донецкой народной республики (ДНР) пострадали восемь человек, написал в своем Telegram-канале глава региона Денис Пушилин.

По его словам, среди пострадавших трое подростков. Они были ранены при обстреле Горловки из ствольной артиллерии кассетного типа. В городе также пострадали трое взрослых. Все жители получили ранения средней степени тяжести. При атаке беспилотника на поселок Мироновский пострадал мужчина: он находится в тяжелом состоянии. В поселке Веселое местный житель был ранен при детонации взрывоопасного предмета.

«Со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — «Газета.Ru») совершены более 10 вооруженных атак. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА», — отметил Пушилин.

Он добавил, что в указанных населенных пунктах были повреждены дома, три гражданских автомобиля, автобус и очистные сооружения.

При этом чиновник сообщил, что фронт в Донбассе продвигается, а его темпы меняются исходя из обстановки.

Ранее ВСУ перебросили на юг ДНР группу женщин-штурмовиков.

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