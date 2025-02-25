«Русского Ди Каприо» внесли в базу «Миротворца»

Русский двойник Ди Каприо Бурцев попал в «Миротворец» и назвал это наградой

Житель Подольска Роман Бурцев, которого в СМИ называют русским двойником актера Леонардо Ди Каприо, внесен в базу украинского сайта «Миротворец». Сам Бурцев в разговоре с «Газетой.Ru» назвал это наградой.

«Единственное, что хочу сказать, что это как награда», — сказал он.

Бурцева обвиняют в «пропаганде войны», в «публичной поддержке российской агрессии и убийств граждан Украины», говорится в карточке на сайте.

«Русский Ди Каприо» начал службу по контракту в ВС РФ 19 сентября 2024 года. В январе, после выполнения боевого задания, он получил удостоверение ветерана СВО. Мужчина назвал это событие очень приятным и отметил его со своими сослуживцами.

Несколько лет назад в сети и СМИ активно писали о Бурцеве из-за сходства с американским актером, его приглашали на телевидение, с ним заключили рекламный контракт. Кроме того, с ним фотографировались российские звезды.

Ранее участвующий в СВО двойник Жириновского сделал предсказание о судьбе Украины.