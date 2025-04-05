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ВСУ более десяти раз за сутки нарушили мораторий на удары

Минобороны РФ: ВСУ за сутки 14 раз нарушили мораторий на удары по энергетике
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Sofiia Gatilova/Reuters

Украинские военнослужащие в течение суток более 10 раз нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры на территории РФ. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны в Telegram-канале.

«ВСУ (Вооруженные силы Украины — «Газета.Ru») совершили 14 атак на <...> энергетическую инфраструктуру», — говорится в заявлении.

Из него следует, что атакам подверглись четыре объекта в Брянской области. Два из них находятся в Климовском районе, по одному — в Севском и Погарском районах.

В Белгородской области, в свою очередь, были атакованы пять сооружений. Украинские солдаты нанесли удары по двум инфраструктурным объектам в Белгородском районе и одному — в Грайворонском районе. Кроме того, целями стали одно сооружение в Климовском районе и один объект в Краснояружском районе.

Также один объект подвергся ударам в Смоленской области и столько же — в Липецкой области. Еще по одному объекту ВСУ атаковали в Воронежской и Херсонской областях, Луганской народной республике (ЛНР).

3 апреля официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Киев продолжает атаковать российские энергетические объекты в попытке сорвать диалог между Москвой и Вашингтоном.

Ранее в Кремле объяснили, почему власти страны согласились на мораторий на удары по объектам энергетической инфраструктуры.

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