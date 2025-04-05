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Донецк атаковали ударными беспилотниками дальнего действия

РИА: Донецк впервые с начала конфликта атаковали ударные дроны дальнего действия
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Alexander Ermochenko/Reuters

Украина впервые с начала вооруженного конфликта атаковала Донецк ударными беспилотниками дальнего действия. Об этом заявили РИА Новости в управлении по вопросам документирования военных преступлений Украины администрации главы и правительства Донецкой народной республики.

Газета «Взгляд» добавила, что в результате ночного обстрела города повреждения получили многоквартирные дома и автомобили. Система противовоздушной обороны региона отразила атаку ВСУ и сбила ракету над центром Донецка, что привело к повреждению стекол в нескольких домах.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, власти Украины атаками на мирное население России показывают, что не планируют прекращать огонь. Она добавила, что у «режима [президента Украины Владимира] Зеленского» отсутствует политическая воля к миру.

Незадолго до этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские беспилотные летательные аппараты нанесли удары по сельхозпредприятию в Стародубском муниципальном округе. Были повреждены здание фермы и трактор.

Ранее в Белгородской области при обстрелах ВСУ пострадали пять человек.

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