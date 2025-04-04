В Белгородской области при обстрелах ВСУ ранены пять человек

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что два муниципалитета региона подверглись ударам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), ранения получили пять человек.
Так, в поселке Пролетарский Ракитянского района в результате атаки беспилотного летательного аппарата по территории коммерческого объекта четверо мужчин получили ранения. Повреждены восемь транспортных средств и фасад здания.
В хуторе Балки Шебекинского округа беспилотник ВСУ ударил по работающей в поле сельскохозяйственной технике. Ранения получил водитель.
До этого Гладков сообщил, что все жители села Графовка в Краснояружском районе Белгородской области, которые несколько недель назад не согласились покинуть свои дома в условиях угрозы, выехали в безопасные места. Некоторые люди не выжили в результате попыток эвакуации, рассказал Гладков.
Ранее стало известно о попытке прорыва ВСУ в Белгородскую область на бронетехнике.