В Белгородской области при обстрелах ВСУ ранены пять человек

Гладков: Белгородская область попала под удар ВСУ, ранены пять человек

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что два муниципалитета региона подверглись ударам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), ранения получили пять человек.

Так, в поселке Пролетарский Ракитянского района в результате атаки беспилотного летательного аппарата по территории коммерческого объекта четверо мужчин получили ранения. Повреждены восемь транспортных средств и фасад здания.

В хуторе Балки Шебекинского округа беспилотник ВСУ ударил по работающей в поле сельскохозяйственной технике. Ранения получил водитель.

До этого Гладков сообщил, что все жители села Графовка в Краснояружском районе Белгородской области, которые несколько недель назад не согласились покинуть свои дома в условиях угрозы, выехали в безопасные места. Некоторые люди не выжили в результате попыток эвакуации, рассказал Гладков.

Ранее стало известно о попытке прорыва ВСУ в Белгородскую область на бронетехнике.