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Братья из Курской области эвакуировали мать на садовой тачке

РИА: братья из Курской области увезли мать на тачке из-за опасности атаки БПЛА
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Два брата из села Заолешенка в Курской области из-за опасности атаки украинских беспилотников покинули населенный пункт пешком, престарелую мать, которая не могла ходить, они увезли в садовой тачке. Об этом в интервью РИА Новости сообщил один из братьев по имени Николай.

По его словам, покидать населенный пункт им пришлось вместе с соседкой и ее слепым мужем, которого также пришлось везти в садовой тачке другому брату. Николай отметил, что по счастливой случайности они не попали под обстрел дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он добавил, что удалось добраться до моста и переправиться через реку без происшествий. На другом берегу их встретили российские бойцы.

«Сами шли пешком до пункта, где нас уже забрали. Шли втроем: я, брат и мать. Соседи еще с нами шли, муж у нее (соседки — прим. ред.) слепой был. Я мать свою на тачке вез, а мой брат вез слепого соседа, тоже в садовой тачке», — рассказал он.

До этого газета «Известия» со ссылкой на пленного бойца ВСУ писала, что украинское командование планирует отступить из Курской области. По его словам, он не знает, почему в Киеве в принципе решили вторгнуться в российский регион. Он обратил внимание, что самим военным не было понятно, в чем была цель нападения на Курскую область.

Ранее жители Курской области рассказали, что ВСУ ни разу не привозили лекарства в занятые районы.

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