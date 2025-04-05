Беспилотники атаковали промышленный объект в Самарской области

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил об атаке беспилотников ВСУ на промышленное предприятие в Чапаевске. Инцидент произошел рано утром, пострадавших нет, сообщил он в своем Telegram-канале.

На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы, включая сотрудников МЧС, которые приступили к тушению возгорания. По словам губернатора, ситуация взята под контроль, однако детали о масштабах ущерба пока не раскрываются.

«Все службы работают на месте. Возгорание локализовано, угрозы для населения нет», — подчеркнул Федорищев.

В ночь на 5 апреля на территории Самарской области объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов.

Незадолго до этого сообщалось об угрозе атаки беспилотников в Липецке и Липецком муниципальном округе. По данным Telegram-канала SHOT, местные жители слышали до 20 громких взрывов.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее стало известно о массовой атаке дронов на Донецк.