ТАСС: освобождение Запорожья усилит давление на границу с Днепропетровщиной

Освобождение села Запорожье в Донецкой народной республике поможет усилить давление на Вооруженные силы Украины на границе с Днепропетровской областью. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.

По словам источника, контроль Запорожья предоставляет множество тактических преимуществ и помогает усилить огневое давление на противника на границе с Днепропетровской областью.

По данным силовиков, российские войска расширили плацдарм на этом участке фронта.

30 марта в пресс-службе министерства обороны РФ сообщили об освобождении села Запорожье в Донецкой народной республике. Из заявления следует, что боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Центр».

Секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко считает, что Россия готовится к масштабному наступлению на Украине. Украинский президент Владимир Зеленский 27 марта сказал, что ВС России могут предпринять наступление на территории Сумской и Харьковской областей Украины, а также в Запорожской области.

Ранее на Западе оценили перспективы летнего наступления ВС РФ.