Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о массовой атаке дронов на Донецк

Online ДНР: Донецк подвергся массовой атаки ударных БПЛА
close
Efrem Lukatsky/AP

Донецк массово атаковали ударные дроны ВСУ, сообщает Telegram-канал управления по вопросам документирования военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР (Online ДНР).

«С 00.50 ... массовая атака БПЛА ударного типа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что атаке подверглись Макеевка и Донецк.

По информацииРИА Новости, над Донецком слышно «жужжание» дронов-камикадзе. В городе произошло не менее пяти взрывов.

4 апреля над Курской областью в течение часа сбили четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа ВСУ. Дроны были уничтожены в период с 19:00 до 20:00 по московскому времени. Для их ликвидации применялись дежурные средства противовоздушной обороны.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами