Стало известно о массовой атаке дронов на Донецк

Донецк массово атаковали ударные дроны ВСУ, сообщает Telegram-канал управления по вопросам документирования военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР (Online ДНР).

«С 00.50 ... массовая атака БПЛА ударного типа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что атаке подверглись Макеевка и Донецк.

По информацииРИА Новости, над Донецком слышно «жужжание» дронов-камикадзе. В городе произошло не менее пяти взрывов.

4 апреля над Курской областью в течение часа сбили четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа ВСУ. Дроны были уничтожены в период с 19:00 до 20:00 по московскому времени. Для их ликвидации применялись дежурные средства противовоздушной обороны.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.