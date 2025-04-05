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В Румынии перенесли учения НАТО из-за качества дорог

Радио Свобода: учения НАТО в Румынии перенесли из-за плохих дорог
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Czarek Sokolowski/AP

Учения НАТО Dacian Spring 25 в Румынии перенесли из-за плохих дорог, сообщает «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов и признана нежелательной).

«В течение десяти месяцев армия, МИД и три страны альянса просят несколько мэрий, а также министерство развития, общественных работ и администрации отремонтировать несколько дорог и четыре моста», — говорится в сообщении радиостанции.

Отмечается, что эти объекты инфраструктуры были жизненно необходимы для учений Североатлантического альянса, запланированных на май 2025 года.

Местные власти, в свою очередь, заявили, что не располагают источниками финансирования для ремонта.

До этого РИА Новости сообщало, что вертолеты егерского полка Сил обороны Финляндии в апреле неделю будут тренироваться на юге страны, в том числе недалеко от границы с Россией.

В ноябре прошлого года в финской акватории Балтики прошли военно-морские учения НАТО Stingdantys veai 2024 («Ледяной ветер 2024»). В ходе учений литовские войска совместно с разведывательной ротой Финского берегового батальона и морской пехотой США выполняли разведывательные и рейдовые задачи.

Ранее Рютте понадеялся, что США сместят фокус на Азию без сюрпризов для Евросоюза.

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