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Российские военные спасли группу мирных жителей из Константинополя

Бойцы группировки «Восток» спасли группу мирных жителей из Константинополя
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Бойцы российской группировки войск «Восток» спасли 10 мирных жителей Константинополя в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС.

Среди них пожилые супруги, четверо детей и четверо взрослых — они более месяца скрывались в подвале разрушенного дома в Константинополе.

Отмечается, что командир батальона приказал создать коридор радиоэлектронной борьбы (РЭБ), чтобы обезопасить мирных жителей от возможных атак FPV-дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Уточняется, что операторы российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вели людей по безопасному маршруту, используя данные с камер беспилотников. Спасенных удалось доставить в Донецк.

14 марта сообщалось, что российские войска в ходе продвижения в глубину обороны противника в Донецкой народной республике освободили два населенных пункта — Днепроэнергию и Константинополь. Кроме того, ВС РФ поразили четыре механизированные бригады ВСУ, бригаду морской пехоты и три бригады теробороны.

Ранее Гагин заявил, что ВС РФ практически подошли к границе с Днепропетровской областью.

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