Операторы дронов Вооруженных сил Украины пытались уничтожить своих сослуживцев в населенном пункте Днепроэнергия в Донецкой народной республике. Об этом заявил снайпер 40-й бригады морской пехоты с позывным «Коваль» в беседе с РИА Новости.

По его словам, в ходе зачистки Днепроэнергии операторы дронов ВСУ увидели, что нескольких украинских бойцов, находящихся в подвале, возьмут в плен российские военнослужащие. После этого ВСУ начали наносить удары по подвалу с помощью дронов-камикадзе, рассказал «Коваль».

В результате штурмовикам ВС России пришлось под ударами украинских беспилотников вытаскивать военнослужащих ВСУ, сдавшихся в плен, добавил он.

25 марта сообщалось, что российские военнослужащие спасли бойца ВСУ, пролежавшего восемь дней под завалами в Курской области. По данным RT, украинского бойца взяли в плен бойцы 30-го мотострелкового полка ВС России. По словам пленного солдата, его отправили на ротацию в Курскую область в начале марта. Он отметил, что почти все его сослуживцы были уничтожены ударами российской стороны. Боец ВСУ поделился, что перед отправкой на линию боевого соприкосновения он обучался в Великобритании.

Ранее стало известно о присутствии заградотрядов ВСУ в Курской области.