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Российские силы освободили два населенных пункта в ДНР

МО: силы РФ освободили населенные пункты Днепроэнергия и Константинополь
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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские войска в ходе продвижения в глубину обороны противника в Донецкой народной республике освободили два населенных пункта — Днепроэнергию и Константинополь. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Днепроэнергия и Константинополь Донецкой Народной Республики», — говорится в публикации.

Кроме того, ВС РФ поразили четыре механизированные бригады ВСУ, бригаду морской пехоты и три бригады теробороны.

В ходе продвижения российских сил Вооруженные силы Украины на данном направлении потеряли более 1085 военнослужащих, четыре танка, в том числе Leopard производства ФРГ, 11 боевых бронированных машин, 20 автомобилей и 18 орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы.

12 марта министерство обороны России показало видео, на котором запечатлено село Днепроэнергия Донецкой народной республики (ДНР), освобожденное российскими войсками.

Ранее Гагин заявил, что ВС РФ практически подошли к границе с Днепропетровской областью.

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