Жители Липецка рассказали про 20 громких взрывов над городом

Жители Липецка услышали около 20 громких взрывов. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По его информации, атаку осуществляют украинские беспилотники типа «Лютый».

Очевидцы рассказали, что в небе над городом слышно от 15 до 20 сильных взрывов. На данный момент официальной информации о разрушениях и пострадавших нет. Также слышны звуки пролетающих БПЛА.

Губернатор Игорь Артамонов подтвердил, что атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Липецка и Липецкого муниципального округа (МО) идет продолжительное время.

Артамонов добавил, что работают ПВО и средства подавления.

До этого в Липецкой области был объявлен режим воздушной опасности и угроза атаки беспилотников.

Утром 3 апреля Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО прошедшей ночью сбили 23 украинских беспилотника над российскими регионами. По информации ведомства, шесть БПЛА были уничтожены в Брянской области, по пять — в Орловской и Курской областях, четыре дроны сбили в Калужской области, два — над Белгородской областью и еще один — над Смоленской.

Ранее ВСУ объявили награду за ликвидацию опытного российского снайпера.