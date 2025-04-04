Эксперт заявил о нехватке оружия у США из-за Украины

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил в соцсети X, что в США закончились запасы оружия из-за боевых действий на Украине.

«В США уже закончилась большая часть их запасов оружия после трех лет прокси-войны против России», — написал Дизен.

Профессор также отметил, что в результате военных действий в Йемене США теряют возможность использовать высокоточное оружие, которое было бы необходимо для противостояния с Китаем.

В начале марта издание The Hill со ссылкой на военных экспертов писало, что после остановки американской военной поддержки Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут быстро остаться без средств противовоздушной обороны. Эксперты утверждают, что ВСУ придется выбирать, что защищать: электростанцию или припаркованные истребители F-16. По словам аналитика, именно так в первую очередь почувствуется нехватка американской помощи.

Сенатор Алексей Пушков в свою очередь высказывал сомнение, что Украина может рассчитывать на бесплатную помощь от США в сфере обороны. По его словам, Украина хочет продолжать получать американские оружие и разведданные, однако «этот фокус у Киева не пройдет», поскольку Вашингтон считает Киев «нахлебником».

Ранее Трамп рассказал о крайнем сроке для перемирия на Украине.