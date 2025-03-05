Аналитики раскрыли, что ждет Украину после остановки помощи США

После остановки американской военной поддержки Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут быстро остаться без средств противовоздушной обороны. Об этом пишет Hill со ссылкой на военных экспертов.

«В зависимости от интенсивности воздушной операции у них перехватчики могут закончиться в течение нескольких дней», — выразил мнение военный аналитик Джордж Баррос.

В свою очередь, эксперт Дженнифер Кавана отметила, что украинская армия в условиях нехватки средств противовоздушной обороны предстанет перед тяжелым выбором. По мнению аналитика, ВСУ придется выбирать, что защищать: электростанцию или припаркованные истребители F-16. По словам аналитика, именно так в первую очередь почувствуется нехватка американской помощи.

4 марта Белый дом официально подтвердил приостановку военной помощи Украине. Ожидается, что Вашингтон прекратит помогать Украине до тех пор, пока Киев не продемонстрирует готовность к мирным переговорам с Россией.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заморозку военной помощи США Украине. Представитель Кремля выразил мнение, что это решение Вашингтона может склонить киевские власти в сторону мирного урегулирования конфликта с Россией.

Ранее в ВСУ назвали шокирующим решение США отменить военную помощь Киеву.