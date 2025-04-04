Военный эксперт заявил о ракетном ударе по ресторану в Кривом Роге

Российские войска нанесли удар по ресторану в городе Кривой Рог на Украине. Об этом заявил военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале.

«Кто именно там собирался, что удостоился отдельного ракетного удара, пока неизвестно», — говорится в сообщении, опубликованном в 19:45 по московскому времени.

Рожин предположил, что в ресторане собирались либо иностранцы, либо военнослужащие.

В конце марта Telegram-канал «Военное дело» заявил, что расчет ракетного комплекса «Искандер» в составе Вооруженных сил РФ нанес удар по месту размещения иностранных наемников и инструкторов из стран НАТО в Днепропетровской области Украины. Целью стали фабричные корпуса в городе Кривой Рог, которые использовались как казармы для зарубежных военнослужащих.

До этого сообщалось, что жители Кривого Рога в соцсетях поблагодарили Вооруженные силы РФ за удар по элитному закрытому клубу «Святошин», где часто отдыхали украинские военные и сотрудники ТЦК (аналог военкомата). По данным Telegram-канала «Донецк ДНР», караоке-бар использовался бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) не только для развлечения, но и для сборки или хранения беспилотников. При этом в заведение не пускали гражданских лиц.

Ранее на видео попал момент атаки ВС РФ по отелю с наемниками ВСУ в Кривом Роге.